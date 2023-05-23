2023/05/23 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول، وفقا لوكالة “رويترز”.وصعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد […]

ظهرت المقالة مع استمرار أزمة سقف الدين..



الدولار يُلامس أعلى مستوى في 6 أشهر أمام الين أولاً على ايرث نيوز.

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