إعادة إنتخاب قاليباف رئيساً لمجلس الشورى الايراني

2023/05/23 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعيد، اليوم الثلاثاء، انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي مرة أخرى في الدورة الرابعة للمجلس.

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن" انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي، أجريت صباح اليوم، حيث بقي محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي مرة أخرى في الدورة الرابعة للمجلس.



كما ترشح إلياس نادران وفريدون عباسي لتولي منصب رئيس المجلس.

وتم انتخاب، عبد الرضا مصري ومجتبى ذولنور نائبا أول وثاني لرئيس المجلس، كما ترشح علي نيكزاد لهذا المنصب، لكنه لم يحصل على أغلبية الأصوات.

المصدر: تسنيم

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