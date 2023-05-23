حيوان شديد الندرة.. مصور يرصد صورًا مذهلة للنمر الأسود في الهند

2023/05/23 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الصور المثيرة للإعجاب، يبدو هذا النمر الأسود أشبه بشخصية "باغيرا" من فيلم الرسوم المتحركة "كتاب الأدغال" .

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