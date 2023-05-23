2023/05/23 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AZGbuKllxQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب: حكومة السوداني جادة بإجراء انتخابات المجالس وفقا لمنهاجها من دون تأجيل لموعدها ولأي سبب كان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب: حكومة السوداني جادة بإجراء انتخابات المجالس وفقا لمنهاجها من دون تأجيل لموعدها ولأي سبب كان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).