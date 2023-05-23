"بأداء ضعيف".. شباب العراق يخسر أمام اوروغواي برباعية نظيفة في مونديال الارجنتين

2023/05/23 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب شباب العراق اليوم الثلاثاء،

أمام منتخب الأوروغواي في مستهل مشواره

بنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً

الجارية احداثها في الأرجنتين، بنتيجة

0-4.

وسجل الاورغواي هدفه الاول في الدقيقة 38

من الشوط

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