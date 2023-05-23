الرافدي يعلن تفعيل اجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود

2023/05/23 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء ، تفعيل اجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/.انه “استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في […]

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