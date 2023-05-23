تقرير أممي: خسائر بشرية ومادية فادحة بسبب

2023/05/23 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير أممي نشر، الاثنين، أن أنماط الطقس القاسية تسببت بوفاة أكثر من مليوني شخص وبخسائر تقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار خلال 50 عاما.

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