ساعة المسلة: مشروع عمره 12 عاما ونسبة انجازه 15% فقط

2023/05/23 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن كتلة الصادقون...

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