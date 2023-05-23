2023/05/23 | 10:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الثلاثاء 23 آيار 2023 بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول...

ظهرت المقالة احداث آيار..



بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار العراقي والخليج أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث آيار.. بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار العراقي والخليج) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث آيار.. بغداد تحتضن مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار العراقي والخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).