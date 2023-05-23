مباراتان اليوم في دوري الكرة الممتاز

2023/05/23 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين في ميسان وبغداد.

وفي المباراة الأولى، يواجه نفط ميسان فريق النجف على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الخامسة عصراً.

ويحتل نفط ميسان المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، فيما يقف النجف في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

وفي ثاني المباريات، يلاقي الكهرباء فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

ويستقر الكهرباء في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بينما يقف القاسم في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.

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