بعد استقالته من الأمن القومي.. المرشد الايراني يعين شمخاني مستشارا له

2023/05/23 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن المرشد الايراني علي خامنئي، علي

شمخاني مستشارا سياسيا له بعد يوم من

استقالته من منصبه أميناً عاماً للأمن

القومي.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية

للانباء، ان خامنئي أصدر حكما عين

بموجبه علي شمخاني م

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