رئيس الوزراء يحضر تمرين (أبابيل/1) للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد

2023/05/23 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تمرين (أبابيل/1)، للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حضر تمرين (أبابيل/1)، للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية”.

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