قوة خاصة تداهم 3 مناطق في ديالى وتفكك أهم مافيات النفط - عاجل

2023/05/23 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن عملية نوعية غير معلنة أسفرت عن تفكيك أخطر مافيات النفط في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات نخبة قادمة من بغداد نفذت عمليات دهم لأهداف محددة في 3 مناطق في ديالى اسفرت عن تفكيك أحد اهم مافيات تهريب النفط في المحافظة".

وأضاف أنه "تم خلال العملية اعتقال جميع الاهداف خلال اقل من ساعة"، مشيراً الى أن "اعترافات متهمين سابقين هي من كانت وراء تحديد هوية افراد المافيا ".

وتابع أن "تهريب المنتوجات النفطية تقلص بنسبة تصل الى 90% خلال اقل من شهرين في ديالى بعد سلسلة اجراءات مشددة أبرزها اعتقال العديد من المتورطين بالتهريب".

وفي وقت سابق، وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، القوات الأمنية اللازمة في محافظة ديالى بإعداد قائمة تفصيلية بالمطلوبين الخطيرين ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء، وخاصة المتورطين بجرائم ارهابية وقادة مافيات التهريب والجريمة المنظمة، والقبض عليهم بأسرع وقت.

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