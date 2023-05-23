اعتقال 5 متهمين وفق المادة 4 ارهاب في نينوى

2023/05/23 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 5 متهمين وفق المادة 4 ارهاب في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى، من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أنه "صدرت بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع "كما نفذت عملية القبض بمناطق متفرقة من المحافظة بعد عمليات مراقبة مستمرة وبواسطة فريق استخباري مختص، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".

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