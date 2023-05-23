انخفاض ملحوظ في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

2023/05/23 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 145,250 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف فيما "بلغ سعر البيع 145,750 دينار لكل 100 دولار، والشراء 144,750 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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