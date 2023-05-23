2023/05/23 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، إن اللجنة لا تزال في نفس النقاط المختلف عليها في الموازنة.

وأوضح كوجر في حديث للصحيفة الرسمية، أنه "لم يتم حسم حصة الإقليم بعد ولا المناقلات تمت ولا المواد الإضافية أدرجت إلى هذه اللحظة".

وأضاف، "كنا نتوقع أن يتمَّ حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع، ولكن اللجنة ما زالت تعمل على حسم هذه النقاط".

وتابع، أن فقرة "تقليل أعداد موظفي الإقليم ما زالت تناقش ونأمل إعادتها إلى ما كانت عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالمالية النيابية: كنا نتوقع حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع ولكن..) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالمالية النيابية: كنا نتوقع حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع ولكن..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).