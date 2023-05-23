الرافدين يعلن تفعيل أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود

2023/05/23 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اجتياز المرحلة التجريبية وتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود، داعيا المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة.

وقال في بيان للمصرف اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تنفيذ أدوات الدفع الالكتروني وتقليل استخدام النقد، يؤكد مصرف الرافدين تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة وتحصيل المبالغ عبر استخدام البطاقات الالكترونية المصرفية من خلال أجهزة POS ".

ووجه المصرف الدعوة لزبائنه من حاملي بطاقات الماستر كارد الى الاستفادة من هذه الخدمة في محطات تعبئة الوقود والتي تعد خطوة مهمة للمساهمة في نشر الثقافة الالكترونية ومغادرة النقد والحفاظ على الأموال .

وكان المصرف قد أعلن في وقت سابق نجاح الإطلاق التجريبي لنظام الجباية الإلكترونية في دائرتي تربيتي الرصافة الاولى والكرخ الاولى والهيئة العامة للضرائب وأكد المصرف بأنه يعمل على تعميم هذه التجربة على بقية دوائر الدولة تباعاً بهدف مغادرة التعاملات المالية اليدوية وجباية الأموال إلكترونياً.

وقرر مصرف الرافدين بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، والبرامجيات الداعمة، وتدريب الكوادر الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023، وعلى عاتق مصرف الرافدين .

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