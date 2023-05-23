التخطيط: بنود في الموازنة لمعالجة تأثير سعر صرف الدولار

2023/05/23 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة التخطيط، أنَّ موازنة العام الحالي تتضمن بنوداً جديدة تعالج تأثير تغيير أسعار صرف الدولار الأميركي في المواطن العراقي.





وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إدراج الكثير من البنود في الموازنة العامة للعام الحالي لصالح المواطن، جراء الضرر الذي لحق به نتيجة التغيير الذي طال أسعار الصرف في الأشهر الماضية".

وأضاف أنه "تمت الاستجابة بإضافة هذه البنود وفقاً للأمن الإنساني والغذائي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي، والوضع العام بتغيير المناخ والتضخم الاقتصادي العالمي والكساد المتوقع".





وأكد جوهان أنه "في حال تم إقرار الموازنة الجديدة وفقاً للبنود التي تمت مناقشتها؛ فإنَّ جزءاً كبيراً منها يمثل استجابة لتوفير الأغذية وتغطية متطلبات شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في مجالات محددة".





وأوضح أنَّ "مناقشات جادة أجرتها الوزارة بمشاركة هيئة الاستثمار وجهات حكومية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية، بشأن أسعار الصرف وتأثيرها في السوق وبالتالي في المواطنين"، لافتاً إلى أنَّ "وزارة التخطيط عملت بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا المجال."

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