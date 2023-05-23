إسبانيا.. اعتقال أربعة أشخاص علّقوا

2023/05/23 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل أربعة أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية في يناير الماضي، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية، الثلاثاء.

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