السوداني: من أولويات البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش الى اعلى المستويات

2023/05/23 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد القائد العام للقوات المسلحة ،محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء ، ان من أولويات البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش الى اعلى المستويات.وقال السوداني في كلمة خلال حضوره تمرين (أبابيل/1) […]

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