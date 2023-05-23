2023/05/23 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تخطيط استمر أكثر من 20 يومًا، نجح المصور الإماراتي، يعقوب الحمّادي، في رصد مقطع فيديو تمتع بصدى كبير في دول الخليج.وربما تكون قد شاهدت طائر الحبارى في الصور أو في الطبيعة.ولكن، القليل فقط شاهدوا رقصة طائر ذكر الحبارى أثناء التزاوج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خجول إلى حد كبير.. شاهد طائرًا يجذب الإناث برقصة مثيرة في دبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خجول إلى حد كبير.. شاهد طائرًا يجذب الإناث برقصة مثيرة في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).