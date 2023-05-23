اشتباكات برلمان الاقليم تعكس منحى خطيرا تتجه له كردستان

2023/05/23 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جسدت الخلافات الكردية نفسها عبر تشابك بالأيدي وضرب ولكمات داخل...

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