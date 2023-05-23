2023/05/23 | 11:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشد الاعلى علي خامنئي يعين شمخاني مستشارا له) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشد الاعلى علي خامنئي يعين شمخاني مستشارا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).