اعتقال أربعة متهمين بتجارة المخدرات والخطف في بغداد والنجف

2023/05/23 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بتجارة المخدرات والخطف في بغداد والنجف.

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