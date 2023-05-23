بمشاركة القوة الجوية الفرنسية.. السوداني يحضر تمرين (أبابيل1) لطائرات القوة الجوية العراقية (صور)

2023/05/23 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة محمد شياع السوداني،

صباح اليوم الثلاثاء، على تنفيذ طائرات

القوة الجوية العراقية تمرين (أبابيل/1).

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني،

وتلقته وكالة نون

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