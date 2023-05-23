دعم الدينار هو دعم للامن الغذائي !؟

2023/05/23 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

لازال فقراء العراق ينظرون الى السماء

تارة والى قوتهم اليومي تارة اخرى،

واحيانا الى مفردات بطاقتهم التموينية

التي يتعكز عليها الكثير منهم رغم

بساطتها وقلة حيلها وهوانها على الناس،

الا

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