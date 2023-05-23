2023/05/23 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

لازال التشويش المتعمد والتظليل الغير

مبرر من قبل البعض يذهب بنا يميناً

وشمالاً، ليزيد من ارتفاع منسوب التيه

الفكري لتوظيفه سياسياً في بعض

الاحيان، بغية الحفاظ على هيبة

الضبابية والتش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستدفعي ثمن الفطيرة ياسعادة السفيرة !؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستدفعي ثمن الفطيرة ياسعادة السفيرة !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).