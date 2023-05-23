قرار ايران يقلب الطاولة بتعيين احمديان بدلا من شمخاني .. لماذا؟ | تقرير

2023/05/23 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عشية قرار الرئيس الإيراني بتعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي، خرجت تفسيرات الصحافة الغربية بتوقعات أسباب القرار الذي اعتبره مراقبون مفاجئا سيما مع قبول استقالة الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني والذي كان لعب دورا مهما في العلاقات الخارجية لطهران.

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