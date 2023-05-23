نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة يترأس الجلسة الخامسة عشر لسنة 2023 للمجلس الوزاريّ للإقتصاد

2023/05/23 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الإثنين المُوافق 22 آيار 2023، الجلسة الخامسة عشر للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور السيّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليَّة والصناعة والزراعة والأمين العامّ لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً.وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقرر المجلس وبناءً على طلب وزارة الزراعة إيقاف إستيراد محاصيل (الطماطة، البطاطا، الخيار ، البصل، الشجر، الباذنجان، الرقي، البطيخ والباميا) نظرًا لوفرة الإنتاج المحليّ بكميات كافية لسد حاجة السوق المحلية وإلى أشعار آخر.واستضاف المجلس المديرين العامين لمصرفيّ الرافدين والرشيد ومدير عام الدائرة الإداريَّة في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل في مشروع بسماية وآليات الاقتراض والتسديد للمستفدين من هذا المشروع.وناقش المجلس الحسابات الختاميَّة لجُمْهُوريَّة العراق لسنة 2015 وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.

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