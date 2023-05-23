السوداني يحضر تمرين (أبابيل/1) للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية

2023/05/23 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، على تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية تمرين (أبابيل/1)، وهو يعبر عن مستوى الجهوزية والأداء المتقدم الذي وصله طيارونا الأبطال.

واطلع سيادته بعد التمرين على معرض الطائرات، والتقى بعدد من ضباط وكوادر القوة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل وتنفيذ الواجبات.

وشاركت في التمرين، طائرات رافال المقاتلة من القوة الجوية الفرنسية، كما حضر التمرين قائد سلاح الجوِّ والفضاء الفرنسي الجنرال ستيفان ميل، والوفد المرافق له.

وألقى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة كلمة في مستهلّ انطلاق التمرين الجوي، في ما يلي أبرز ما جاء فيها:

🔷 نقف اليوم في ظلِّ أجنحة طائرات القوة الجوية العراقية البطلة، وهي تؤدي تمرينَها المشرّف (أبابيل/1).

🔷 التمرين يترجمُ عملياً جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم.

🔷 الأداء العالي لطائراتنا المقاتلة، والدقّة والمهارةُ، كلّها كانت نتيجة عمل وتدريب ومطاولة، تؤكد الجهود المبذولة في كلِّ التخصصات الفنية والعسكرية.

🔷 الأداء اليوم خطوةٌ نحو استكمال بناء قوّاتِنا المسلحة، وتجسيد برنامجنا الحكومي في رفع كفاءة الجيش إلى مستويات عالية من المهنية والاحتراف.

🔷 لأول مرّة نشهد تنفيذ مثل هذا التمرين في سماء العراقِ الجديد، الأمرُ الذي شجع الأصدقاءَ في القوة الجويةِ الفرنسية على المشاركة بطائراتِ رافال والهبوط بها هنا، وهو أمرٌ نشجعُ عليه جميعَ الأشقاء والأصدقاء، من أجل تعاون عسكري بنّاء.

🔷 نشيد ببطولات الطيارين الأبطال، في الحرب ضد الإرهاب، واستعدادهم لمواصلة الدفاع عن العراق.

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