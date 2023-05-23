العراق.. اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

2023/05/23 | 12:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية اختفاء مبلغ 120 مليار دينار عراقي (82.9 مليون دولار) من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة بابل.

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