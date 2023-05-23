"ورثة الخلافة" يتغذون في بطون الهول السوري.. جيل المتطرفين الخامس على طريق التأهيل - عاجل

2023/05/23 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الثلاثاء، من بروز تنظيم جديد في قلب مخيم الهول السوري يعرف بـ"ورثة الخلافة".





وقال عودة لـ(بغداد اليوم)، إن" مخيم الهول السوري شهد مؤخرا بروز تنظيم يطلق على نفسه (ورثة الخلافة) وهو يستقطب الاطفال دون سن الـ 14 عاماً".

وأوضح انه "يجري زجهم في دورات تعليمية تنظر للفكر المتطرف في محاولة لإنشاء الجيل الخامس من المتطرفين".

واضاف، أن "خطورة هذه الافكار تتمثل في امكانية غرسها في اكثر من 7 الآف طفل اعمارهم اقل من 14 سنة في مخيم الهول السوري الذي يخضع لإشراف مباشر من قبل المخابرات الامريكية"، مشيرا الى أنه "هناك توغل للمخابرات الاسرائيلية".

واشار الى أن" ما يحدث هو بداية اجندة جديدة في المنطقة العراق سيكون أكثر المتضررين منها"، مبينا أنه "هناك ضغط باتجاه توسيع نشر فكر البغدادي والزرقاوي وبقية الارهابيين في مخيم الهول الذي يضم الاف الاسر العراقية".

ويضم مخيم الهول ما يتراوح من 55 إلى 60 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، الذين نزحوا بسبب الحروب في العراق وسوريا والحرب ضد تنظيم داعش، ونصفهم تقريباً من العراقيين وربعهم من السوريين، فيما يتم إيواء نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق آمن، ولا يزال الكثيرون في المخيم من أشد المؤيدين لـ “داعش" الإرهابي.

وحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن 90 في المئة من ساكني مخيم الهول هم من النساء والأطفال.

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