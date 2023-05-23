وجوه حزينة في الامتحانات الأخيرة.. شوكة نباتية تنهي حياة تلميذ سادس ابتدائي بسامراء

2023/05/23 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أنهت شوكة نباتية، اليوم الثلاثاء، حياة تلميذ في صف السادس الابتدائي بقضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأسف شديد، فقدنا خلال الامتحانات النهائية التلميذ "حمد فرحان مجيد" احد طلبة السادس الابتدائي للبنين في مدرسة المعتز بالله للبنين في سامراء جراء اصابته بشوكة نباتية قضي على أثرها".

واضاف، "نقدم التعازي ونتضامن مع اسرة التلميذ وأصدقاءه وإدارة مدرسته والمركز الامتحاني الذين وضعوا صورته في مقعده استذكاراً له وترحما على روحه".

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