التفاصيل الكاملة لإعدام إرهابي بايع ‘داعش’ و فجر سيارة ببغداد

2023/05/23 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اعتقال مجرم تسبب بتفجير سيارة مفخخة (كيا حمل) في منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد في عام 2017.وذكرت صحيفة القضاء خلال صدور العدد 87، أن […]

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