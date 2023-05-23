2023/05/23 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر البروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية ستيف هانكي، قائمة “مؤشر البؤس” للعام الماضي 2022، وأظهرت أن العراق احتل المرتبة 50 بأكثر الشعوب بؤساً، فيما طالب خبير اقتصادي بضرورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراقيون بالمرتبة 50 ضمن أكثر الشعوب ‘بؤساً’ المركز الخبري الوطني.

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