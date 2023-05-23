بالصور.. مدينة باخموت الأوكرانية

2023/05/23 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عام واحد، اشتهرت مدينة باخموت شرق أوكرانيا بالنبيذ ومناجم الملح، لكنها أصبحت اليوم رمزا لحرب روسيا "التي لا هوادة فيها"، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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