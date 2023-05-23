اسبانيا تعتقل أشخاصا علّقوا دمية بدافع العنصرية بقميص جونيور

2023/05/23 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – اعتُقل أربعة أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من اساءات عنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي […]

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