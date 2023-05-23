تعرضوا لقصف فور خروجهم من المركبة.. شاهد ما واجهه مراسل CNN مع جنود أوكرانيين بالجبهة الأمامية في باخموت

2023/05/23 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مراسل CNN للشؤون الدبلوماسية، نك روبرتسون، بدورية مع القوات الأوكرانية في الجبهة الأمامية مع استمرار معركة باخموت ضد الجنود الروس.

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