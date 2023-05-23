كربلاء.. الزعبية في الابراهيمية بلا ماء ولا كهرباء

2023/05/23 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد أهالي منطقة الزعبية الواقعة في

منطقة الابراهيمية قرب مقر قناة كربلاء

الفضائية، اليوم الثلاثاء، محافظ

كربلاء المقدسة بزيارة منطقتهم للوقوف

على معاناتهم من النقص الحاد في الخدمات

المقدمة لهم.

واكد

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