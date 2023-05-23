2023/05/23 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مزارعون كربلائيون، الثلاثاء،

وزارة الزراعة بالتقصير في دعمهم وعدم

مكافحة الحشرات ما تسبب في تلف محاصيل

الفاكهة التي زرعوها وانفقوا عليها.

وظهر احد المزارعين من منطقة الوند في

قضاء الحسينية بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارعون كربلائيون يتهمون وزراة الزراعة بالتقصير وتلف محاصيلهم (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارعون كربلائيون يتهمون وزراة الزراعة بالتقصير وتلف محاصيلهم (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).