2023/05/23 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل ،اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق أحد القياديين في تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي في تنظيم داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بولاية الجزيرة في الأنبار".

وأضاف البيان أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين في الجيش العراقي وإصابة 22 آخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فجّر مفخختين.. جنايات بابل تصدر حكماً بإعدام قيادي في داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فجّر مفخختين.. جنايات بابل تصدر حكماً بإعدام قيادي في داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).