حصيلة أيار.. غارات تركية ونزاعات مسلحة تخلف عدداً من القتلى والجرحى

2023/05/23 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت حصيلة امنية حصلت (بغداد اليوم) عليها، بمقتل واصابة عدد من المواطنين بوقوع حوادث إطلاق نار واستمرار القصف التركي للشمالي العراقي، فضلا عن خلافات عائلية تتفاقم الى نزاع مسلح في البلاد.

وأشارت الحصيلة الأمنية الصادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية وتلقتها (بغداد اليوم) الى وقوع " قصف تركي استهدف مقتربات محافظة نينوى".

وأضافت الحصيلة " كما قتل شخص وأصيب اثنين خرين بإطلاق نار على منزل قيد الانشاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد، واصابة شخصين من عائلة جراء استهداف منزلهم بقنبلة يدوية من مجهولين بحي الكوفة شمال شرق بغداد".

وأشارت الى "مقتل شخص بإطلاق نار في سوق جمجمال بمحافظة السليمانية، فضلا عن العثور على جثتين لشابين في مدينة الاهواز الحدودية، ومقتل سيدة واثنين من أبنائها بنزاع عائلي مسلح في الديوانية"

وأوضحت الحصيلة أن " شخصين أصيب بطلق ناري من قبل مجهولين في غماس بالديوانية، فضلا عن خلاف عائلي أدى الى اطلاق رجل النار على زوجته بمسدس بمنطقة الدورة جنوب العاصمة وانفجار عبوة صوتية واصابة شخص امام مكتب دلالية في ديالى".





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