النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة الداخلية

2023/05/23 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الداخلية، مؤكدة ان تعـاون المـواطن فـي الإبلاغ عـن التضـخم أسـاس نجاح الهيئة في استرداد أمواله المسروقة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطن معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن "دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة، أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثالث والعشرين من أيار الجاري لغاية الثالث والعشرين من حـزيران الـمقــبل؛ للإبلاغ عن قـطـاع ومُديـريـات وزارة الـداخـلـيِّة، حـاثـةً المواطنين الكرام للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال الضُّبَّاط والمراتب والـمُوظـفـين والمُديـريـن في هذا القـطاع، أو أزواجـهـم أو أولادهـــــــم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

وأشار البيان الى أن "الهيئة تجدد تنبيهها إلى أنَّ تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعاتٍ جاء حسب الأولويَّـة، لافتة إلى بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ.

وتابع، ان "الهيئة أكدت على أنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني.



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