جنايات بابل: الإعدام لقيادي في تنظيم داعش الإرهابي

2023/05/23 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات بابل ، اليوم الثلاثاء ، حكماً بالإعدام بحق أحد القياديين في تنظيم داعش الإرهابي.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “محكمة الجنايات أصدرت […]

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