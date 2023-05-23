العراق: مؤتمر إقليمي لمناقشة مشروع طريق التنمية بين الخليج وتركيا

2023/05/23 | 13:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول العراق على الطريق التجاري في إنعاش قطاعه التجاري والاقتصادي (فرانس برس)

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي"، الذي يربط مدينة البصرة العراقية على مياه الخليج العربي بالأراضي التركية، والذي اتفقت عليه بغداد وأنقرة ضمن مشروع تعاون تجاري واقتصادي ضخم بين البلدين.

وأعلن مدير عام شركة السكك الحديد العراقية يونس خالد، الأربعاء الماضي، عن اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط سكك بين مدينة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق، وصولاً إلى الأراضي التركية شمالاً، ضمن الاتفاق العراقي التركي المبرم أخيراً، لإنشاء طريق التنمية التجاري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحافي، إنّ "بغداد، ستحتضن يوم السبت المقبل، مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الاستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".

وأضاف العوادي أنّ "هذا المؤتمر يأتي، ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة".

من جهتها، قالت عضو لجنة الاستثمار والتنمية في البرلمان العراقي سعدية العقابي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "مشروع القناة الجافة من أهم المشاريع الاقتصادية، التي تعمل حكومة (محمد شياع) السوداني على تنفيذها بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ هذا المشروع معطل منذ سنين طويلة لأسباب متعددة منها فنية وسياسية وغيرها".

وبيّنت العقابي، وهي نائب عن "الإطار التنسيقي"، أنّ "احتضان بغداد لمؤتمر وزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة من أجل الإسراع بإنجاز مشروع القناة الجافة وإزالة أي معرقل لهذا المشروع، الذي سيصب في صالح جميع دول المنطقة وليس العراق فقط".

وأضافت أنّ "المؤتمر سيتم من خلاله إعلان دعم دول الجوار والخليج لهذا المشروع الاقتصادي والاستراتيجي لعموم المنطقة والعالم".

وأكدت عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية أنّ "مجلس النواب العراقي، يدعم وبقوة تحركات حكومة السوداني من أجل الإسراع بإنجاز مشروع القناة الجافة، وسيعمل على دعمها بكافة التشريعات اللازمة لإنجاز هذا المشروع، كما سنعمل على إضافة تخصيصات مالية كافية لإتمام هذا المشروع ضمن قانون الموازنة للثلاث سنوات المقبلة".

ومطلع الشهر الحالي، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ بلاده في المشروع العراقي التركي الواعد، وقال، في كلمة له بمقر وزارة الصناعة ببغداد: "مقبلون على تنظيم مؤتمر مهم يتعلق بمشروع طريق التنمية العراقي التركي"، الذي وصفه بـ"القناة الجافة" بين العراق وتركيا.

ويعوّل العراق على الطريق التجاري في إنعاش قطاعه التجاري والاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل بالداخل العراقي.

ومن المقرر أن يمر الطريق التجاري الذي سينقل البضائع الواصلة إلى موانئ العراق على مياه الخليج العربي في البصرة والفاو، إلى تركيا براً، بمحافظات البصرة ثم ذي قار والقادسية، وواسط ثم باتجاه العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى وصولاً إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيش خابور.

ويبلغ الوقت المتوقع لقطع هذه المسافة في حال إنجاز الطريق بين 12 و16 ساعة.

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