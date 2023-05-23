2023/05/23 | 13:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يتسبب العجز المالي بعدم إقرار الموازنة الثلاثية ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BcEYbaUzv6E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يتسبب العجز المالي بعدم إقرار الموازنة الثلاثية ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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