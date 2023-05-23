تحديد آلية التأهل في ربع نهائي كأس العراق

2023/05/23 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، آلية التأهل في ربع نهائي بطولة كأس العراق 2022/ 2023.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “قرعة منافسات بطولة كأس العراق، دور الثمانية، أقيمت بحُضور النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود وعضوي لجنة المسابقات علي عبيس ونجم الأوسي ومدير المسابقات شهاب أحمد، فضلاً عن ممثلي الأندية الثمانية (الزوراء والجوية والطلبة والكرخ والحدود وأربيل والبحري ونفط ميسان )”.

وأضاف أن “النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود وقبيل إجراء القرعة، رحب بالفرق المتأهلة ووسائل الإعلام في مقرّ الاتحاد”، متمنياً “التوفيق للفرق الثمانية وضرورة تقديم مستوياتٍ كبيرةٍ تعزز من حظوظها في التأهل للأدوار اللاحقة”.

واوضح أن “عضوي لجنة المسابقات علي عبيس ونجم الاوسي لممثلي الأندية ضرورةَ الالتزام بالتعليمات والضوابط واللوائح المعتمدة في لجنةِ المسابقات، فضلاً عن شرح آلية إقامة المباريات التي ستكون مباراة واحدة، وسيتحدد موعد انطلاق دور الثمانية في وقتٍ لاحق”.

وتابع الاتحاد أن “المباريات تقام في ملاعب الأندية التي ذكرت أولاً، وتلعب بطريقةِ خروج المغلوب، ويصار إلى ركلات الجزاء الترجيحيّة بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي”.

وقد أسفرت المواجهات عن المباريات الآتية: الزوراء والقوة الجوية، نفط ميسان والحدود، أربيل والبحري، الطلبة والكرخ.

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