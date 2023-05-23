2023/05/23 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة عبر موقعها "الرسمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك بشرق أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يزور خط الجبهة في دونيتسك بشرق أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).