أوروجواي تقسو على العراق في مونديال الشباب

2023/05/23 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض المنتخب العراقي لخسارة قاسية 0-4 أمام أوروجواي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين.

المنتخب العراقي صمد حتى الدقيقة 38، عندما سجل إيبلادو، الهدف الأول لمنتخب أوروجواي.

وسجل فيراري، الهدف الثاني في الدقيقة 48، وبعد 4 دقائق أحرز فوجودو جونزاليس، الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، سجل مارتارو، الهدف الرابع.

وتصدر منتخب أوروجواي، جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد إنجلترا التي فازت على تونس.

أما المنتخب العراقي جاء بالمركز الأخير بالمجموعة برصيد صفر نقاط

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