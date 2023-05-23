ماسك والحسناوات.. الذكاء الاصطناعي يبتكر “قصة حب”

2023/05/23 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديفيد مارفن، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الإنشاءات متسائلا: “إيلون ماسك يعلن عن زوجة المستقبل، من هي؟”

وأوضح مارفن لاحقا أن الصور الغريبة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الروبوت التي أثارت التساؤلات تدعى كاتنيلا، وبحسب ما نشره مارفن فهي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن ومزودة بوسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة.

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